УЕФА откажется от финансового fair play

УЕФА намерен отказаться от системы финансового fair play, утверждает журналист Танкреди Палмьери в Twitter. В ближайшее время будет анонсирована новая система финансового контроля, которая предоставит клубам больше свободы для проведения трансферов.

Финансовый fair play был введен с сезона-2011/12. По нему клубы не должны тратить средств больше, чем они зарабатывают. За его нарушение ряд клубов уже получали штрафы, а некоторые были исключены из еврокубков. В число последних вошли «Рубин» и московское «Динамо».

В феврале 2020 года на два года от еврокубков был отстранен «Манчестер Сити», однако клубу удалось в июле оспорить дисквалификацию в CAS.