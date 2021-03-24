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УЕФА откажется от финансового fair play

14:44
Игроки &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot; и &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot;. Фото Reuters
Игроки &amp;quot;Манчестер Сити&amp;quot; и &amp;quot;Ливерпуля&amp;quot;. Фото Reuters
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УЕФА намерен отказаться от системы финансового fair play, утверждает журналист Танкреди Палмьери в Twitter. В ближайшее время будет анонсирована новая система финансового контроля, которая предоставит клубам больше свободы для проведения трансферов.

Финансовый fair play был введен с сезона-2011/12. По нему клубы не должны тратить средств больше, чем они зарабатывают. За его нарушение ряд клубов уже получали штрафы, а некоторые были исключены из еврокубков. В число последних вошли «Рубин» и московское «Динамо».

В феврале 2020 года на два года от еврокубков был отстранен «Манчестер Сити», однако клубу удалось в июле оспорить дисквалификацию в CAS.

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