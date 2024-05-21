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«Пас из-за границы»

Сегодня, 10:54

В третьей лиге Израиля провели рекордную серию пенальти из 56 ударов

Руслан Минаев
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Израильские клубы «Димона» и «Шимшон Тель-Авив» провели самую длинную серию пенальти в истории футбола.

Команды играли в плей-офф за выход во второй дивизионе Израиля. Игроки выполнили 56 ударов, прежде чем стал известен победитель.

В основное время счет в матче был 2:2. В серии одиннадцатиметровых точнее были игроки «Димоны» — 23:22.

Предыдущий рекорд, по информации книги рекордов Гиннесса, держался с 2005 года, когда «Палас» победил «Сивикс» исполнили 48 пенальти в финале Кубка Намибии (2:2, 17:16 по пенальти).

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