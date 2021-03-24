Бывший глава ФИФА Блаттер снова отстранен от футбольной деятельности

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке отстранены от любой футбольной деятельности на 6 лет и 8 месяцев за нарушение кодекса этики, информирует сайт организации.

Как отмечается, расследование в отношении Блаттера и Вальке касалось разных обвинений. В частности, речь идет о незаконных премиальных выплатах высшим руководителям ФИФА, продлении договоров, а также возмещении ФИФА частных судебных издержек Вальке.

Д исквалификация Блаттера и Вальке начнется после истечения предыдущего отсранения. Для Блаттера новые санкции вступят в силу 8 октября 2021 года, а для Вальке — 8 октября 2025 года. Кроме того, оба оштрафованы на 1 миллион швейцарских франков.

Напомним, 85-летний Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Осенью 2015 года он уже был отстранен от деятельности в связи с делом о незаконном переводе 2 миллионов швейцарских франков тогдашнему главе УЕФА Мишелю Платини. Блаттер был отстранен на 8 лет от футбольной деятельности, после апелляции срок был сокращен до шести лет.

Кроме того, Блаттера обвиняли в продаже прав Карибского футбольного союза на трансляции ЧМ-2010 и 2014 по заниженной стоимости (600 тысяч долларов). В июне прошлого года Блаттер заявил, что расследование по данному делу закрыто.