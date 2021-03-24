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Блаттер заявил, что комитет по этике ФИФА утратил независимость

17:27
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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что комитет по этике организации «не был абсолютно независим», вынося решение о его повторном отстранении.

«Это болезненный и непонятный подзатыльник. Комитет по этике сейчас не имеет ничего общего с независимостью. Это скорее продолжение руки президента ФИФА, орган, творящий «параллельное правосудие», — цитирует Блаттера SRF со ссылкой на Reuters.

Зепп Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 до 2015 годы. В 2015 году в организации случился крупный коррупционный скандал, который привел многочисленным отставкам и расследованиям. Сам Блаттер был признан виновным в предложении и принятии подарков, а также конфликте интересов. Он был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет.

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