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Удар кремом в лицо. Необычное развлечение Маскерано на карантине

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Экс-игрок «Барселоны» и «Ливерпуля» Хавьер Маскерано опубликовал новые видеоролики в историях своего Instagram. Аргентинец показал, как играет со своими детьми в необычную игру. С помощью специального игрушечного аппарата он по очереди с дочками получал удары в лицо кремом для тортов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 17 на 18 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 231 990 человек. Умерших — 153 252, выздоровевших — 568 218. По данным Роспотребнадзора на день 17 апреля, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.

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