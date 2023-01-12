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Сегодня, 18:35

Стали известны номинанты на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА

Иван Шитик
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото AFP

Международная федерация футбола объявила номинантом на звание лучшего игрока 2022 года по версии ФИФА.

Номинанты: Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Джуж Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема («Реал»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Ашраф Хакими («ПСЖ»), Роберт Левандовски («Барселона»), Садио Мане («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Неймар («ПСЖ»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус («Реал»).

The Best FIFA Football Awards — церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.

По итогам 2021 года лучшим футболистом был назван нападающий «Баварии» Роберт Левандовски.

Ашраф Хакими
Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Лука Модрич
Мохамед Салах
Неймар Сантос
Роберт Левандовски
Садио Мане
Эрлин Холанн
Джуд Беллингем
ФИФА
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