Бывшего футболиста сборной Замбии загрызли собственные собаки

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собственные собаки, сообщает BBC.

Жена 60-летнего мужчины нашла его бездыханным в саду их дома в Лихтенбурге (ЮАР). Она вызвала скорую помощь, которая констатировала его смерть на месте происшествия.

Правоохранители заявили, что собаки, которых вскоре после трагедии увезли представители общества по предотвращению жестокого обращения с животными, были бойцовских пород — питбультерьеры и стаффордширский терьер.

Мулала принял участие в шести матчах сборной Замбии, в которых забил три мяча.