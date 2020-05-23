Сезон в Португалии возобновится 3 июня
02:47
Организаторы чемпионата Португалии на официальном сайте объявили дату возобновления сезона. В среду, 3 июня, будут сыграны первые две встречи.
Также было опубликовано расписание матчей с 25 по 33 тур.
Расписание 25 тура (время указано московское):
3 июня, среда
«Портимоненси» — «Жил Висенте», 20:00
«Фамаликан» — «Порту», 22:15
4 июня, четверг
«Маритиму» — «Витория Сетубал», 20:00
«Бенфика» — «Тондела», 20: 15
«Витория Гимарайнш» — «Спортинг», 22:15
Пятница, 5 июня
«Санта-Клара» — «Брага», 20:00
«Авеш» — «Белененсеш», 22:15
6 июня, суббота
«Боавишта» — «Морейренси», 22:15
7 июня, воскресенье
«Риу Аве» — «Пашсу ди Феррейра», 22:00
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