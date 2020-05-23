Сезон в Португалии возобновится 3 июня

Организаторы чемпионата Португалии на официальном сайте объявили дату возобновления сезона. В среду, 3 июня, будут сыграны первые две встречи.

Также было опубликовано расписание матчей с 25 по 33 тур.

Расписание 25 тура (время указано московское):

3 июня, среда

«Портимоненси» — «Жил Висенте», 20:00

«Фамаликан» — «Порту», 22:15

4 июня, четверг

«Маритиму» — «Витория Сетубал», 20:00

«Бенфика» — «Тондела», 20: 15

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг», 22:15

Пятница, 5 июня

«Санта-Клара» — «Брага», 20:00

«Авеш» — «Белененсеш», 22:15

6 июня, суббота

«Боавишта» — «Морейренси», 22:15

7 июня, воскресенье

«Риу Аве» — «Пашсу ди Феррейра», 22:00