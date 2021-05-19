Блез Матюиди ждет вызова в сборную Франции

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди отметил, что готов к вызову в сборную Франции. Главный тренер Дидье Дешам не включил игрока в заявку на Евро-2020.

«Я всегда на связи, если кому-нибудь понадоблюсь. Несколько месяцев на другом континенте не изменили известного всем Блеза. Я остаюсь солдатом. Так что, если вы позвоните рядовому Блезу, он ответит», — цитирует L'Equipe Матюиди.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.