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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Блез Матюиди ждет вызова в сборную Франции

04:24
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Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди отметил, что готов к вызову в сборную Франции. Главный тренер Дидье Дешам не включил игрока в заявку на Евро-2020.

«Я всегда на связи, если кому-нибудь понадоблюсь. Несколько месяцев на другом континенте не изменили известного всем Блеза. Я остаюсь солдатом. Так что, если вы позвоните рядовому Блезу, он ответит», — цитирует L'Equipe Матюиди.

На Евро-2020 Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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