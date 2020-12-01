Рой Кин может возглавить «Селтик»

Нил Леннон может покинуть пост главного тренера «Селтика», сообщает TalkSport. Руководство клуба недовольно последними результатами чемпионов Шотландии. Сперва «Селтик» не прошел в основную сетку Лиги чемпионов, а в Лиге Европы лишился шансов на плей-офф после двух поражений от «Спарты» со счетом 1:4. В чемпионате Шотландии команда отстает от «Рейнджерс» уже на 11 очков. Кроме того, в десяти последних играх «Селтик» победил только дважды.

По данным источника, Леннона может сменить бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин. В «Селтике» он завершал карьеру в сезоне-2005/06. Ранее ирландец возглавлял «Сандерленд» и «Ипсвич Таун», входил в штаб сборной Ирландии, «Астон Виллы» и «Ноттингем Форест», однако последний раз работал самостоятельно еще в 2011 году.