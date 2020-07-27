«Прости, парень, теперь ты гифка». Забавное видео из MLS

Вратарь «Ванкувера» Томас Хэйсал оказался героем эффектного видео в матче 1/8 финала мини-турнира MLS is back против «Спортинг Канзас-Сити». 21-летний канадец, контролируя полет мяча выше ворот, вбежал в сетку и ударился головой о висящую внутри камеру. Обошлось без повреждений, вратарь только подержался за голову.

«Прости, парень, теперь ты гифка», — отреагировал официальный аккаунт MLS, выложив gif с Хэйсалом.

Основное время матча завершилось вничью — 0:0, в серии пенальти «Спортинг» оказался сильнее — 3:1.c