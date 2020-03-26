Президент Венесуэлы провел заседание по коронавирусу в костюме «Барселоны»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду принял участие в конференции по поводу пандемии коронавируса. Глава государства появился на мероприятии в костюме «Барселоны».

Le pr?sident du Venezuela Nicolas Maduro est apparu en surv?tement du Bar?a lors d'un discours officiel sur la crise du coronavirus ?



(? via @elperiodico) pic.twitter.com/B2jtncYigW — MadeInFOOT (@madeinfoot) March 24, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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