Претенденты на «Золотой мяч»—2019: Месси, Роналду, 7 игроков «Ливерпуля»

Издание France Football назвало 30 претендентов на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч» по итогам 2019 года.

Наибольшее представительство — семь человек — получили футболисты победителя Лиги чемпионов «Ливерпуля». В список включены пятикратные обладатели трофея Криштиану Роналду и Лионель Месси, а победитель прошлого года Лука Модрич — нет.

Полностью список претендентов выглядит следующим образом:

Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»)

Эден Азар (Бельгия, «Реал»)

Маркиньюс (Бразилия, «ПСЖ»)

Рахим Стерлинг (Англия, «Манчестер Сити»)

Жоау Феликс (Португалия, «Атлетико»)

Лионель Месси (Аргентина, «Барселона»)

Рияд Махрез (Алжир, «Манчестер Сити»)

Кевин де Брейне (Бельгия, «Манчестер Сити»)

Калиду Кулибали (Сенегал, «Наполи»)

Антуан Гризманн (Франция, «Барселона»)

Виргил ван Дейк (Голландия, «Ливерпуль»)

Бернарду Силва (Португалия, «Манчестер Сити»)

Сон Хын Мин (Корея, «Тоттенхэм»)

Роберт Левандовски (Германия, «Бавария»)

Роберту Фирмину (Бразилия, «Ливерпуль»)

Садио Мане (Сенегал, «Ливерпуль»)

Френки де Йонг (Голландия, «Барселона»)

Юго Ллорис (Франция, «Тоттенхэм»)

Серхио Агуэро (Аргентина, «Манчестер Сити»)

Душан Тадич (Сербия, «Аякс»)

Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»)

Кильян Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Трент Александр-Арнолд (Англия, «Ливерпуль»)

Донни ван де Бек (Голландия, «Аякс»)

Марк-Андре тер Штеген (Германия, «Барселона»)

Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус»)

Алиссон (Бразилия, «Ливерпуль»)

Маттейс де Лигт (Голландия, «Ювентус»)

Карим Бензема (Франция, «Реал»)

Джорджиньо Вайналдум (Голландия, «Ливерпуль»)

Обладатель «Золотого мяча» будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Трофей лучшему футболисту года вручается с 1956 года, первым его завоевал англичанин Стэнли Мэтьюз.