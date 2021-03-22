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Председатель Футбольного союза Сербии ушел в отставку

16:51
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Председатель Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза 22 марта покинул свой пост, информирует агентство Tanjug.

«Хочу оповестить сотрудников организации, а также спортивную общественность, что я подаю в отставку с должности председателя Футбольного союза Сербии», — сказал Кокеза.

Кокеза занимал пост председателя Футбольного союза Сербии с 2016 года. В конце февраля он был допрошен по делу о задержании мафиозной группировки, связанной с футбольными болельщиками.

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