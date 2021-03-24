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Эрнандез сделал выбор между Холанном и Мбаппе

04:00

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез считает, что Кильян Мбаппе лучше Эрлина Холанна.

«Мбаппе или Холанн? Норвежец очень молодой игрок с множеством качеств, это все видят. В будущем он будет очень крутым. Но я выбираю Мбаппе. Среди молодежи он лучший», — цитирует L'Equipe Эрнандеза.

В этом сезоне на счету 22-летнего Холанна — 30 голов и 9 голевых передач в 36 встречах, а у 20-летнего Холанна — 33 гола и 8 голевых передач в 33 встречах.

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