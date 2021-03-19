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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Серкль Брюгге» высказался по поводу объединения чемпионатов Бельгии и Голландии

05:47
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«Серкль Брюгге» выступил с официальным заявлением по поводу возможного объединения чемпионатов Бельгии и Голландии. На этой неделе появилась информация, что клубы высшего дивизиона единогласно проголосовали за такое развитие футбола.

Логотипы чемпионатов Бельгии и&nbsp;Голландии.Клубы Бельгии проголосовали за объединение с чемпионатом Голландии

«Клуб удивлен сообщениями о возможном введении «БеНиЛиги». Причиной этого является пресс-релиз от 16.03.2021, в котором говорится, что было достигнуто «единодушное принципиальное согласие относительно направления будущих амбиций бельгийского профессионального футбола».

Это показывает, что проведение «БеНиЛиги» как свершившийся факт, что не является ни правильным, ни приемлемым. На общем собрании не было ни соглашения, ни решения. Однако была достигнута договоренность подготовить предметное предложение, касающееся организации лиги. Клуб призывает уважать правильные методы работы и сожалеет о любых вводящих в заблуждение сообщениях.

«Серкль Брюгге» уважает богатые традиции и разнообразие бельгийского футбола, а также его тесные отношения с местными болельщиками. Поэтому решающее значение имеет хорошо продуманный подход, основанный на конструктивных консультациях", — говорится в сообщении.

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