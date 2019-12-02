Месси завоевал «Золотой мяч» после четырехлетнего перерыва. Раньше это удавалось лишь Беккенбауэру и Роналдо

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча"-2019. Аргентинец смог выиграть свою шестую награду после четырехлетнего перерыва. Предыдущий раз ему это удалось сделать в 2015 году.

Месси стал третьим футболистом в истории, завоевавшим «Золотой мяч» после перерыва не меньше чем в четыре года. Ранее этого достижения добивались немец Франц Беккенбауэр (1972 и 1976) и бразилец Роналдо, который завоевал два «Золотых мяча» с интервалом в пять лет (1997 и 2002).

Церемония вручения «Золотого мяча». Live!