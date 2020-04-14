Матчи под эгидой Азиатской футбольной конфедерации возобновятся не раньше июля

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) объявила на своем официальном сайте о дополнительном переносе всех матчей под ее эгидой. Такие меры приняты в связи с ограничительными шагами, предпринятыми различными государствами в отношении перемещения жителей из-за пандемии коронавируса.

В заявлении говорится, что на неопределенный срок перенесены матчи, которые запланированы на май и июнь. Таким образом, турниры AFC, включая азиатскую Лигу чемпионов, возобновятся не ранее июля.