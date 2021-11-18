Это'О хочет стать президентом федерации футбола Камеруна

В среду, 17 ноября, экс-нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О выдвинул свою кандидатуру на выборы президента федерации футбола Камеруна.

«Сегодня я официально выставил свою кандидатуру на предстоящие выборы. Для меня большая честь сделать это, и я надеюсь, что смогу помочь реформировать федерацию и вывести наш любимый вид спорта на новый уровень», — написал 40-летний камерунец в Instagram.

Ожидается, что выборы состоятся 11 декабря, а уже 9 января в Камеруне стартует Кубок африканских наций.

Напомним, Это'О четыре раза признавался лучшим футболистом года в Африке. Также он является лучшим бомбардиром сборной своей страны с 56 голами в 118 матчах.