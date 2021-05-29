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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Игрок «Коджаэлиспор» выпал из автобуса во время празднования выхода в высшую лигу Турции

04:23

Несчастный случай случился во время празднования «Коджаэлиспором» выхода в высший дивизион Турции. Защитник Бахри Джан Авджы выпал из автобуса во время проезда по городу.

29-летний турок упал на проезжую часть во время движения автобуса. Футболиста доставили в больницу, где ему была оказана помощь.

«Необходимое вмешательство было произведено немедленно, наш игрок был доставлен в больницу для контроля. Со здоровьем у него все в порядке. Выздоравливай скорее, Бахри», — говорится в пресс-релизе «Коджаэлиспора».

Команда из города Измит в финале плей-офф второго дивизиона страны переиграла «Сакарьяспор» (4:0).

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