Российский голкипер Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»
17:57
Российский вратарь Станислав Крицюк написал в Instagram, что покинул португальский клуб «Белененсеш».
«Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь», — поделился Крицюк.
Голкипер стал игроком «Белененсеша» в 2020 году. В сезоне-2020/21 Крицюк сыграл 27 матчей и пропустил 27 голов.
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