Российский голкипер Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

Российский вратарь Станислав Крицюк написал в Instagram, что покинул португальский клуб «Белененсеш».

«Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь», — поделился Крицюк.

Голкипер стал игроком «Белененсеша» в 2020 году. В сезоне-2020/21 Крицюк сыграл 27 матчей и пропустил 27 голов.