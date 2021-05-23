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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Российский голкипер Крицюк объявил об уходе из «Белененсеша»

17:57
Станислав Крицюк. Фото Instagram.
Станислав Крицюк. Фото Instagram.
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Российский вратарь Станислав Крицюк написал в Instagram, что покинул португальский клуб «Белененсеш».

«Вот и подошел к концу этот футбольный сезон и мой контракт с клубом. Я решил двигаться дальше, но благодарен всем, с кем мы прошли этот путь», — поделился Крицюк.

Голкипер стал игроком «Белененсеша» в 2020 году. В сезоне-2020/21 Крицюк сыграл 27 матчей и пропустил 27 голов.

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