Игрок сборной Колумбии сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий сборной Колумбии Альфредо Морелос заразился коронавирусом. Как сообщает пресс-служба федерации футбола страны, 24-летний колумбиец сдал положительный тест на Covid-19.

Также отмечается, что положительным тест оказался у кинезиолога Хосе Рендона.

Согласно протоколу безопасности, Морелос и Рендон были изолированы. Болезнь у них протекает бессимптомно.

Сборная Колумбии проведет две отборочных встречи ЧМ-2022 против Перу (Лима, 4 июня) и Аргентины (Барранкилья, 9 июня).

После четырех туров колумбийцы с четырьмя очками занимают седьмую строчку в южноамериканской группе отбора на катарский чемпионат мира.