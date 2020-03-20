Полузащитник Джон Оби Микел, покинувший «Трабзонспор», признался, что покинул клуб из-за коронавируса. 32-летний нигериец был недоволен ситуацие в Турции.

— С точки зрения распространения вируса все еще был риск, так как там было много аккредитованных людей, и я видел, что происходит, я был на скамейке запасных, — цитирует The Guardian Микела. — Мотивации не было, все игроки были напуганы. Рукопожатий не было. Это было неправильно. Я просто подумал: «Я не хочу быть частью этого».

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах, включая Испанию, введен карантин. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 227 764 человек. Умерших — 9 308, выздоровевших — 85 985. В России на данный момент 199 случаев заражения, один человек умер.

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