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Чемпионат Японии планируют возобновить 9 мая

06:09
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Федерация футбола Японии определилась с датами возобновления национальных турниров. Матчи в первом дивизионе начнутся 9 мая, во втором — 2 мая, в третьем — 25 апреля.

Почти все спортивные соревнования, в том числе чемпионаты Японии, были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 464 тысяч человек. Умерших — 20 942, выздоровевших — 113 802. В России на данный момент 658 случаев заражения, три человека умерли.

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