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Матюиди собирается завершить карьеру в США

06:25
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Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди признался, что не собирается возвращаться в Европу. 34-летний француз планирует завершить карьеру в MLS.

«Я больше не хочу возвращаться во Францию (смеется). Если серьезно, я очень счастлив в США, надеюсь остаться здесь на долгие годы и хорошо провести время со своей семьей. Хотел бы здесь и закончить свою карьеру», — цитирует Eurosport Матюиди.

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Евгений Козинов все материалы автора

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