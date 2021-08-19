Матюиди собирается завершить карьеру в США

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди признался, что не собирается возвращаться в Европу. 34-летний француз планирует завершить карьеру в MLS.

«Я больше не хочу возвращаться во Францию (смеется). Если серьезно, я очень счастлив в США, надеюсь остаться здесь на долгие годы и хорошо провести время со своей семьей. Хотел бы здесь и закончить свою карьеру», — цитирует Eurosport Матюиди.