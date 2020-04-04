Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Бекхэм присоединился к акции футболистов и постригся как на Евро-2004

01:54
13 июня 2004 года. Лиссабон. Франция — Англия — 2:1. Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан. Фото Reuters
13 июня 2004 года. Лиссабон. Франция — Англия — 2:1. Дэвид Бекхэм и Зинедин Зидан. Фото Reuters
Теги:

Экс-игрок сборной Англии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сменил прическу. 44-летний англичанин, как и многие футболисты ранее, коротко постригся в домашних условиях ввиду карантина из-за коронавируса.

«Просто должен был это сделать. Оставайтесь дома. Оставайтесь сильными. Доброй ночи», — написал Бекхэм.

Напомним, что в игроцкие годы Бекхэм несколько раз делал себе такую прическу: в 2000, 2004 и 2007 годах.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир