Бекхэм присоединился к акции футболистов и постригся как на Евро-2004

Экс-игрок сборной Англии, «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм сменил прическу. 44-летний англичанин, как и многие футболисты ранее, коротко постригся в домашних условиях ввиду карантина из-за коронавируса.

«Просто должен был это сделать. Оставайтесь дома. Оставайтесь сильными. Доброй ночи», — написал Бекхэм.

Напомним, что в игроцкие годы Бекхэм несколько раз делал себе такую прическу: в 2000, 2004 и 2007 годах.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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