Адебайор не собирается жертвовать деньги на помощь в борьбе с коронавирусом

Экс-форвард «Арсенала» и «Манчестер Сити» Эмманюэль Адебайор во время прямого эфира в Facebook ответил на критику за нежелание помогать Того в борьбе с эпидемией коронавируса?. Недавно футболист прилетел в столицу своей родины.

— Я не буду жертвовать деньги! Я делаю то, что хочу, я ем то, что хочу, и это самое главное, — сказал Адебайор. — Люди критикуют меня за то, что я не заложил фундамент борьбы в Ломе. Некоторым же кажется, что именно я принес вирус в Ломе.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 21 на 22 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 630 781 человек. Умерших — 183 772, выздоровевших — 716 738.

По данным Роспотребнадзора на день 22 апреля в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4 420 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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