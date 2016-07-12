Нойштедтер определился с игровым номером в "Фенербахче"
Полузащитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер будет выступать за турецкий клуб под 33-м номером. Сообщение об этом опубликовано на странице 28-летнего футболиста в твиттере. Напомним, что россиянин на днях поставил свою подпись под трехлетним контрактом с "Фенербахче".
Отметим, что под этим же номером Нойштедтер выступал и в "Шальке", из которого он ушел текущим летом на правах свободного агента.
Новости
29 дек 2023 18:58
2
10 дек 2023 11:35
6
27 ноя 2023 16:42
1
15 ноя 2023 01:41
2