Нойштедтер определился с игровым номером в "Фенербахче"

Полузащитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер будет выступать за турецкий клуб под 33-м номером. Сообщение об этом опубликовано на странице 28-летнего футболиста в твиттере. Напомним, что россиянин на днях поставил свою подпись под трехлетним контрактом с "Фенербахче".

Отметим, что под этим же номером Нойштедтер выступал и в "Шальке", из которого он ушел текущим летом на правах свободного агента.