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«Пас из-за границы»

12 июля 2016, 15:16

Нойштедтер определился с игровым номером в "Фенербахче"

Зураб ТОДУА
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Полузащитник "Фенербахче" и сборной России Роман Нойштедтер будет выступать за турецкий клуб под 33-м номером. Сообщение об этом опубликовано на странице 28-летнего футболиста в твиттере. Напомним, что россиянин на днях поставил свою подпись под трехлетним контрактом с "Фенербахче".

Отметим, что под этим же номером Нойштедтер выступал и в "Шальке", из которого он ушел текущим летом на правах свободного агента.

Роман Нойштедтер
Сборная России по футболу
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