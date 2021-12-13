Косторная отказалась от чемпионата России. И теперь точно пропускает Олимпийские игры

Чемпионка Европы больше не претендует на Пекин-2022.

Попадание Алены Косторной на Олимпиаду, к сожалению, в нынешних условиях было бы настоящим чудом. Но теперь чуда точно не будет. Чемпионка Европы пропустит главный старт сезона — чемпионат России в Санкт-Петербурге. Об этом гласит короткое заявление на сайте Федерации фигурного катания России. Что это значит?

Сама фигуристка заявила, что ей ничего нельзя комментировать:

— Я ничего говорить не буду, — отчеканила каждое слово фигуристка. — Мне не разрешено что-либо комментировать.

Упущенный шанс

Еще в начале сезона перспективы Косторной были смутными, и дело было не только в ней самой, а еще и в высочайшем уровне конкуренции. На контрольных прокатах блистала Александра Трусова и ее пять четверных прыжков, сияла Елизавета Туктамышева с тройными акселями, удивляла Камила Валиева со сложнейшим контентом в обеих программах. Были вопросы к Анне Щербаковой, которая не исполняла четверные прыжки, но по ходу сезона действующая чемпионка мира сняла их. Теперь для этих спортсменок все решится в Санкт-Петербурге. А вот для Косторной — уже нет.

В Пекин отправятся лишь три российские одиночницы, и Алены среди них не будет с 99-процентной вероятностью. Да, безусловно, окончательный состав сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионата Европы — об этом еще в ноябре говорил президент ФФККР Александр Горшков.

«Это не секрет. Не один сезон так происходит отбор — прежде всего отбор на чемпионате России, затем чемпионат Европы. Окончательный вариант сборной будет сформирован по итогам завершившегося чемпионата Европы», — сказал Горшков.

Но теперь попадание Алены в состав сборной России на европейское первенство почти нереально. Ведь туда поедут чемпионка и вице-чемпионка России. Третье место определит тренерский совет, как это было всегда. После чемпионата Европы вероятны замены. Кто знает, может, вновь пройдут какие-то закрытые прокаты. Только вряд ли на них будет Косторная. Уж больно высок уровень конкуренции — на три места претендуют минимум шесть одиночниц экстра-класса.

Туманные перспективы по дальнейшей карьере

Помимо Олимпиады, жизнь на которой не заканчивается, становится туманным и дальнейшее развитие карьеры Косторной как спортсменки. По информации «РИА Новости Спорт», фигуристке запрещено тренироваться на протяжении 20 дней, со слов одного из руководителей Федерации фигурного катания России Александра Когана:

«Что за травма, я вам, естественно, не скажу, потому что травма есть травма. На сколько выбыла? Пока ей ограничили тренировки и нагрузки стандартно — на 20 дней», — заявил Коган.

По информации других источников, у Алены — перелом кисти. Если это правда, то это точно не та травма, из-за которой нельзя продолжить карьеру. Теоретически можно было даже попытаться выступить на чемпионате России — случая прокатов по сломанными руками в истории фигурного катания уже были. Но здесь вопрос уже в другом — захочет ли сама Косторная? Олимпиада — путь, к которому фигуристки идут практически всю карьеру. По примеру Елизаветы Туктамышевой можно точно утверждать — пропуск игр — не конец света. Но таких фигуристок, как Елизавета, которые продолжают выступать в солидном для женского одиночного катания возрасте и на топ-уровне (при всем уважении к Алене Леоновой) в последние годы всего... одна. Сможет ли Алена пойти по стопам Туктамышевой? Время покажет.

Мотивация для подъема в будущем

Но при всем уважении к этой яркой и безумно талантливой фигуристке — олимпийские перспективы Косторной до снятия с чемпионата России и без этого были туманными. Тяжелый предыдущий сезон, непростой текущий, где она была вынуждена вновь бороться с собой, с тройным акселем, вновь менять программы.

Может ей действительно не нужна эта Олимпиада? Да, ситуация получилась грустной, ведь потенциал у нее колоссальный. В январе 2020 года она была лучшей в мире. Спустя два года — она уже не претендент на Олимпиаду. Но трудности возникли не здесь и не сейчас: год назад она долго болела, бегала от тренера к тренеру, растеряла свои главные козыри. И все это по щелчку не восстановить.

Да, Косторная вернулась из «Академии Плющенко» к тренеру Этери Тутберидзе. Но раньше она прыгала тройной аксель, потому что была в нем уверена. А сейчас — чтоб иметь возможность конкурировать с другими. Совершенно разные ситуации, изменилась сама фигуристка, резко поднялся уровень конкуренции.

И может, исходя из всех трудностей, с которыми столкнулась Алена за последние два года, этот факт ей будет принять проще. А вдохновившись примером Елизаветы Туктамышевой, которая на Олимпиаду претендует, Косторной стоит просто восстановиться как следует и с новыми силами вновь ворваться в мир фигурного катания. В конце концов, жизнь продолжается, а Олимпиада через четыре года состоится вновь. Это будет Милан-2026.