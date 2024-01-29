В ФФККР отреагировали на решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Генеральный директор Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что ФФККР тщательно изучит решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

«Информация, которую мы получили, будет подвергнута тщательному анализу. Мы считаем, что наши спортсмены являются олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях», — цитирует Когана ТАСС.

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.