Жулин назвал ужасной новость о дисквалификации Валиевой на 4 года

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал «СЭ» решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года.

«В тайне надеялся, что будет не такая большая дисквалификация, а года два. За последние три года, по-моему, ни одной положительной новости не услышал относительно нашей страны (со стороны международных спортивных организаций). Ужасно. Я расстроен», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.