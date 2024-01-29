Спортивный юрист Анна Анцелиович в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Обжаловать решение можно, но только по процессуальному основанию в течение 30 дней. Например, если сторона спортсменки считает, что ее права были нарушены, не были учтены некоторые свидетельские показания, которые она дала. Можно оспорить данное решение по процессуальному основанию в Верховном суде Швейцарии. Но он не рассматривает дела по существу, он только рассматривает, были ли процессуальные отступления, которые повлияли на исход принятого решения, а потом отправляет дело на повторное рассмотрение в CAS, как это было дело с китайский пловцом Сунь Яном. Есть юридическая возможность не согласиться с этим решением», — сказал Анцелович «СЭ».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.