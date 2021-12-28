Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Лайшев посоветовал Плющенко не лезть в жизнь Щербаковой и Туктамышевой

22:30
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на предложение Евгения Плющенко организовать контрольный прокат Анны Щербаковой против Елизаветы Туктамышевой перед Олимпиадой в Пекине.

Анна Щербакова. Кто же должен быть выше на чемпионате России — Щербакова или Туктамышева? Разбираем прокаты претенденток на Олимпиаду

«А что Плющенко лезет, какое ему дело? Неравнодушие к фигурному катанию? Он свое откатал. И классно это делал. Ладно бы он за свою ученицу беспокоился. Муравьева явно проиграла, хоть она и хорошая девчонка. Что касается Щербаковой с Туктамышевой, это не его дело. Там есть специалисты получше него», — сказал Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Директор «Самбо-70» также рассказал о том, возможно ли провести такое соревнование перед Олимпиадой.

«В фигурном катании есть свои правила, законы. Там решает Горшков и тренерский совет, который возглавляет Чайковская. Предложить что-то могу и я. А вот согласятся ли они, это совсем другое дело. Я даже не задумывался об этом. Мне интересно, конечно, чтобы везде была только Щербакова. Но есть же правила в фигурном катании. Они же не лезут со своими прикидками к нам в дзюдо», — добавил Лайшев.

Ранее ФФККР объявила состав на чемпионат Европы. В одиночном женском турнире от России примут участие Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
10 продуктов, которые надо есть зимой. Советы ученых и ассоциаций по питанию
Педагог уличил отца 9-летней студентки в искажении ситуации с МГУ
1
Реклама