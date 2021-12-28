Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Ханю сомневался, что будет участвовать в Олимпиаде в Пекине

15:14
Теги:

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал, что не думал о своем участии в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде в Пекине», — приводит слова Ханю L'Equipe.

Ранее Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат. Он также стал первым в мире фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях.

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Patinage-artistique/Actualites/Yuzuru-hanyu-remporte-les-championnats-du-japon-et-defendra-son-titre-olympique-a-pekin/1307290

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Мичков идет по пути Овечкина! Пока не играет «Вашингтон», все следят за голами русского вундеркинда на МЧМ
Верховный суд РФ ликвидировал «Мемориал»
0
Реклама