Ханю сомневался, что будет участвовать в Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал, что не думал о своем участии в предстоящей Олимпиаде в Пекине.

«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде в Пекине», — приводит слова Ханю L'Equipe.

Ранее Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат. Он также стал первым в мире фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях.