Ханю сомневался, что будет участвовать в Олимпиаде в Пекине
15:14
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю рассказал, что не думал о своем участии в предстоящей Олимпиаде в Пекине.
«Честно говоря, я не думал об участии в этих Играх, но путь, по которому мне пришлось пройти, и поддержка стоящих за мной людей убедили меня выступать на Олимпиаде в Пекине», — приводит слова Ханю L'Equipe.
Ранее Ханю в шестой раз в карьере выиграл национальный чемпионат. Он также стал первым в мире фигуристом, который исполнил четверной аксель на соревнованиях.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Patinage-artistique/Actualites/Yuzuru-hanyu-remporte-les-championnats-du-japon-et-defendra-son-titre-olympique-a-pekin/1307290
Читайте также
Мичков идет по пути Овечкина! Пока не играет «Вашингтон», все следят за голами русского вундеркинда на МЧМ
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю