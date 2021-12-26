К оценкам судей есть большие вопросы.

Женщины. Итоговое положение

1. Камила Валиева — 283,48

2. Александра Трусова — 248,65

3. Анна Щербакова — 239,56...

7. Елизавета Туктамышева — 224,40

Эмоции после женской произвольной программы чемпионата России немного остыли, сегодня исполком федерации объявит состав на чемпионат Европы, и все будет (почти) кончено.

Щербакова vs Туктамышева — насущный вопрос

Но пока, как известно, не прошла церемония награждения, можно подавать протесты, снимать баллы и так далее — давайте разберем, что произошло в субботу в произвольной программе женщин на чемпионате России. Сразу скажу, что все лидеры успели к началу своих прокатов, уложившись в 30 секунд. Софья Муравьева, ошпаренная и «немного удивленная» выписанным в короткой программе штрафом, встала в начальную позицию на 20-й секунде.

За минувшую ночь каких только копий не было сломано вокруг результатов чемпионата России. Меня успели уничтожить за вопрос об оценках Анне Щербаковой на пресс-конференции. Извиняюсь перед чемпионкой мира и ее родителями, если доставил ей дискомфорт, но по-моему, Анна и так прекрасно справилась, ответив достойно и обоснованно. И надеюсь, она меня поймет — потому что, как говорит, читает новости.

Но вопрос будоражит многих. Итак, кто должен ехать на Олимпийские игры и как на самом деле выглядела борьба за медали во взрослом зачете? Предлагаю просто пересмотреть прокаты девушек и даже сейчас опустить разборки юниорок Аделии Петросян, Софьи Самоделкиной и Софьи Муравьевой, хотя оценки каждой из них вызывают вопросы. Самоделкина и вовсе, по мнению, высказанному в нашем вечернем эфире, могла брать бронзу.

Но вернемся к главной битве. Туктамышева vs Щербакова. Вроде бы борьбы тут нет. 15 баллов между ученицами Алексея Мишина и Этери Тутберидзе. Аргументы обеих сторон здесь известны. Программы Ани Щербаковой действительно за этот сезон значительно улучшились, даже стали реально крутыми, они берут за душу. Но и Лиза ведь зажигает. Лиза не исполняет каскады 3+3 и, наверное, отстает в скорости. Но она делает тройной аксель, а ультра-си у Щербаковой на чемпионате не было.

Туктамышева

Елизавета Туктамышева. Вот видео ее проката.

Ей поставили один недокрут на тройном акселе, но настоящий недокрут, а не 90-градусный q. Разница в том, что при так называемой галке, то есть значке

Недокрут Туктамышевой на тройном акселе. pic.twitter.com/pXUWXt38Rp — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Туктамышевой, на самом деле, простили ещё один чистый недокрут — на тройном сальхове в каскаде с акселем и ойлером. Здесь все абсолютно однозначно. Так что еще балла полтора до церемонии награждения у Лизы можно спокойно вычитать.

Ещё один недокрут Туктамышевой (прощённый). pic.twitter.com/PKfZ6bhR6N — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Остальные прыжки все оценены справедливо чисто.

Щербакова

Однако если мы с такой жесткой меркой подходим к Лизе, давайте отсмотрим и Анну Щербакову. Вот видео проката Анны.

А ниже будут скриншоты.

Сразу оговоримся, что никаких вопросов и претензий к самой Анне нет. Она фигуристка удивительной силы характера, воспитанности, интеллигентности и даже юмора. Вопрос только к протоколам. И вопросы в случае с Анной, если честно, по большинству прыжковых элементов.

Четверной флип — если у Туктамышевой недокрут, то не q ли это у Щербаковой? Впрочем, здесь это не имеет значения, потому что было падение. Чтобы поставить «галку», здесь надо сильно постараться. Хотя болельщики Туктамышевой с транспортирами имеют основания придраться.

Может, вы удивитесь, но шестая судья Елена Хмызенко поставила за это падение -3. Она же поставила -3 за падение Трусовой. Может, просто думала, что в судейской системе ставят от -3 до +3? Да нет, Хромых и Туктамышевой доставались оценки -5. Степ-аут Софьи Муравьевой в произвольной она тоже оценила на -3. Занятно, не находите? И ведь судья из Петербурга, могла бы подтащить свою фигуристку. Но нет. Ее оценка в случае падений выбрасывалась как самая высокая, но подход странный.

Возможный недокрут Анны Щербаковой на четверном флипе. pic.twitter.com/VnMjQ0oB5r — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Дальше три подряд чистых элемента.

Сложнейший каскад тройной лутц + тройной риттбергер, который больше никто не делает. Анна была очень близка к правильному ребру на лутце, но в последний момент все-таки выпрямила ногу. Неясное ребро, которое поставили Трусовой на флипах, можно ставить и здесь. Выезд на риттбергере не получился из-за очевидного недокрута, причем он вполне тянет на «галку». Из-за него и не получился выезд — как, кстати, и на квад-флипе.

Каскад лутц+риттбергер Анны Щербаковой.



На лутц скорее докрут, но есть вопросы к ребру. На риттбергере недокрут. pic.twitter.com/XJwx5w8KYe — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Далее — каскад аксель + ойлер + сальхов. И там тоже виден недокрут на сальхове.

Каскад аксель + ойлер + сальхов Анны Щербаковой. Возможный недокрут на сальхове. pic.twitter.com/jXAesmFwzB — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Наконец, последний тройной лутц. И снова есть подозрение на как минимум неясное ребро.

Спорное ребро Анны Щербаковой на последнем лутце. pic.twitter.com/SXn9du3tWy — Lublineс93 (@Lublinec931) December 26, 2021

Таким образом, Анна могла потерять как минимум несколько (5-7) баллов. Согласитесь, не так и мало, когда речь идет о 15. Можно ли говорить о перестановке мест в борьбе за медали? Пожалуй, нет, Щербакова все равно осталась бы впереди, но гораздо ближе. Дальше мы бы вошли в очень мутные воды обсуждений компонентов, где многое определяется вкусом. Воздержимся от этого. Но 15 баллов быть не должно.

Некоторые прыжки Трусовой во время трансляции тоже вызвали удивление высокими GOE. Кое-что снизили после пересмотра до объявления оценок, но и там были просмотренные недокрутики. Тем не менее место Александры на Олимпиаде после этого чемпионата России вне подозрений.

Теперь остается ждать тренерского совета после чемпионата Европы и его вердикта — кто поедет на Олимпиаду. Но вряд ли Туктамышевой дадут еще один шанс. Кажется, она сама уже смирилась.