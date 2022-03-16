Тренер по фигурному катанию Максим Болотин одобрил идею проведения Кубка Первого канала.

«Лидерам сборной, которые выступали на Олимпиаде в Пекине, этот турнир, может быть, не очень важен. А вот для юниоров он имеет большое значение. Это возможность продлить сезон, лишний раз проверить свои силы на публике. Если бы моих учеников пригласили на эти соревнования, я бы, конечно, дал согласие», — подчеркнул Болотин в интервью Betonmobile.ru.

Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске. Он разделен на две части — прыжковый турнир и командные соревнования.