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«Для юниоров имеет большое значение». Фигурист Болотин — о Кубке Первого канала

Фигурист Болотин назвал положительные стороны Кубка Первого канала
Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер по фигурному катанию Максим Болотин одобрил идею проведения Кубка Первого канала.

«Лидерам сборной, которые выступали на Олимпиаде в Пекине, этот турнир, может быть, не очень важен. А вот для юниоров он имеет большое значение. Это возможность продлить сезон, лишний раз проверить свои силы на публике. Если бы моих учеников пригласили на эти соревнования, я бы, конечно, дал согласие», — подчеркнул Болотин в интервью Betonmobile.ru.

Кубок Первого канала пройдет 25-27 марта в Саранске. Он разделен на две части — прыжковый турнир и командные соревнования.

Источник: https://betonmobile.ru/dlya-yuniorov-imeet-bolshoe-znachenie-figurist-bolotin-o-kubke-pervogo-kanala
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