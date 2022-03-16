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Сегодня, 19:03

Олимпийский чемпион Натан Чен из-за травмы не выступит на ЧМ-2022 по фигурному катанию

Сергей Баюшкин
Корреспондент
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Натан Чен.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион-2022 по фигурному катанию Натан Чен не выступит на чемпионате мира-2022 в Монпелье (Франция). Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации фигурного катания США 16 марта.

22-летний американский фигурист не сможет принять участие в турнире из-за травмы.

«Я разочарован тем, что вынужден отказаться от участия в ЧМ. Я готовился к этим соревнованиям с тех пор, как вернулся из Пекина. У меня ноющая травма, с которой я борюсь, и не хочу рисковать, тренируясь и выступая на следующей неделе», — приводит слова Чена Ассоциация фигурного катания США.

Мировое первенство в Монпелье пройдет с 21-го по 27 марта.

Фигурное катание
Нэтан Чен
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