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Сегодня, 11:45

Японец Миура пропустит чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Японский фигурист Као Миура пропустит чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы, сообщает пресс-служба Федерации конькобежного спорта Японии.

16-летний Миура получил травму левого бедра. Вместо него на турнире выступит Кадзуки Томоно.

Изначально Миура должен был заменить двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, который также не выступит на мировом первенстве из-за повреждения.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Монпелье (Франция) с 21 по 27 марта.

Источник: https://www.skatingjapan.or.jp/common/img/info/WFSC_Kao%20Miura.pdf
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