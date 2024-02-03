Против нападавшего на Дикиджи могут возбудить дело о покушении на убийство

Адвокат Владимир Гусев поделился мнением о нападении на фигуриста Владислава Дикиджи.

«Думаю, что покушение на убийство, если это нож к горлу, то будет примерно так квалифицировано. Если высказывал какие-то требования, то, может, будут дополнительные составы преступления. Не думаю, что будет сложность в его заявлении и проверке того, о чём он напишет», — цитирует адвоката Metaratings.ru.

Ранее 19-летний спортсмен сообщил, что его «чуть не зарезали в метро». Тренер Дикиджи Олег Татауров рассказал «СЭ» о данном инциденте.