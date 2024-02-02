Дикиджи рассказал, что его чуть не зарезали в метро

Российский фигурист Владислав Дикиджи рассказал о нападении в метро.

«Друзья, представляете, меня это, ну, чуть не зарезали в метро... Я запишу после кружок, скажу, что и как было, но нож у моего горла был достаточно близко. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал фигурист в своем Telegram-канале.

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», где его тренировала Татьяна Петрова. Затем Дикиджи перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Олега Татаурова.