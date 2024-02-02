Тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи Олег Татауров ответил на вопрос «СЭ» об инциденте, произошедшем со спортсменом.

19-летний фигурист в своем Telegram-канале сообщил, что на него напали в метро с ножом.

«Сейчас полиция разбирается в этом инцидента. Владислав будет писать заявление. Человек был неадекватен, у него были непонятные действия. Человека ищут. Мотивы этого человека непонятны. Слава богу, все закончилось нормально, без порезов, без ничего», — сказал Татауров «СЭ».

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», а затем перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Татаурова.