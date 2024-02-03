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Допинг

3 февраля, 10:46

Валиевой разрешили посещать только один вид спортивных мероприятий

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о том, какие мероприятия разрешено посещать фигуристке Камиле Валиевой во время дисквалификации.

«В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях или иной деятельности, за исключением специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ», — приводит слова Логиновой «Газета.Ru».

29 января CAS опубликовал решение по делу Валиевой: спортсменка дисквалифицирована на четыре года — с 25 декабря 2021-го, результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине: сборная России из-за дисквалификации Валиевой лишилась первого места и опустилась на третью строчку.

Источник: «Газета.Ru»
Фигурное катание
Камила Валиева
РУСАДА
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