Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 11:28

Российские фигуристы Гейниш и Чигирев намерены выступать за Узбекистан

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за сборную Узбекистана.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», — сообщил источник ТАСС.

Фигуристы выступают в спортивных парах. Они являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка города.

Летом 2023-го стало известно, что Чигирев встречается с двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Екатерина Гейниш / Дмитрий Чигирев
3
0
Читайте также
Полиция проводит обыск у экс-помощника бывшего депутата ГД Рашкина
Чемпионы КХЛ спаслись от вылета, а финны в шаге от грандиозного провала. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 20 мая
В Подмосковье загорелась кровля швейной фабрики на площади 3 тыс. кв. м
Тело младенца нашли в парке в Санкт-Петербурге
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Плющенко — о переходе в его группу Игнатова: «Это полностью решение Макара»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости