Российские фигуристы Гейниш и Чигирев намерены выступать за Узбекистан

Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за сборную Узбекистана.

«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», — сообщил источник ТАСС.

Фигуристы выступают в спортивных парах. Они являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка города.

Летом 2023-го стало известно, что Чигирев встречается с двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.