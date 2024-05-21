Российские фигуристы Гейниш и Чигирев намерены выступать за Узбекистан
Российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев планируют выступать за сборную Узбекистана.
«Гейниш и Чигирев со следующего сезона готовятся выступать за Узбекистан, документы на переход поданы», — сообщил источник ТАСС.
Фигуристы выступают в спортивных парах. Они являются призерами чемпионата Москвы и победителями этапа Кубка города.
Летом 2023-го стало известно, что Чигирев встречается с двукратной олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.
Источник: ТАСС
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