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3 февраля, 11:47

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, напавшего на фигуриста Дикиджи с ножом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на российского фигуриста Владислава Дикиджи, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что 60-летний житель Санкт-Петербурга был задержан вечером 2 февраля. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

2 февраля 19-летний фигурист сообщил, что на него напали с ножом в метро. Дикиджи не пострадал при нападении. По словам тренера фигуриста Олега Татаурова, нападавший находился в неадекватном состоянии.

Владислав Дикиджи. На звезду российского фигурного катания напали с ножом. Дикиджи крупно повезло

19-летний Дикиджи — серебряный призер чемпионата России-2024 в мужском одиночном катании. До сезона-2014/15 спортсмен занимался в школе фигурного катания «Невский лед», а затем перешел в школу «Звездный лед», попав под руководство Татаурова.

Источник: РЕН ТВ
Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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