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Сегодня, 12:45

Партнер Медведевой на «Ледниковом периоде» назвал фаворита чемпионата мира по футболу

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Актер Федор Федотов, выступавший в проекте «Ледниковый период» с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, рассказал о том, будет ли следить за чемпионатом мира по футболу и какую команду будет там поддерживать.

— За чемпионатом мира по футболу будете следить?

— Буду следить с сегодняшнего дня (интервью записывалось 20 ноября, в воскресенье. — Прим. «СЭ»). Собственно, вы меня сейчас отвлекаете от матча открытия. (Смеется.) Но я рад с вами поговорить. Эквадор выиграл 2:0? Спасибо. Я буду болеть за Аргентину. Очень люблю Месси, эту команду. Буду ходить целый месяц в бело-голубом.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Федор Федотов и&nbsp;Евгения Медведева. «Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией

Евгения Медведева
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