Жена Погребняка — об уходе Милохина из «Ледникового периода»: «Было обидно за Медведеву»

Мария Погребняк, супруга бывшего футболиста сборной России Павла Погребняка, рассказала о своем отношении к проекту «Ледниковой период» и решению тиктокера Дани Милохина покинуть шоу в самом его разгаре.

«Ты должен думать не только о себе, но и о своем партнере. Мне было очень обидно за Медведеву. Есть такая вещь, как ответственность. Если человек один раз так сделал, то он может и второй. Надо образовывать нашу молодежь, что ответственность — это очень важно.

Мне нравится «Ледниковый период». Безумно! Особенно, как звезды развиваются. Я бы мечтала поучаствовать в нем, но я как корова на льду. Процесс обучения меня кататься на коньках будет очень сложным, но брошу все силы, чтобы научиться», — цитирует Sport24 Погребняк.

Медведева дважды принимала участие в «Ледниковом периоде». В 2021 году в паре с блогером Даней Милохиным она заняла третье место, в 2022 году вместе с актером Федором Федотовым — второе.

23-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане и двукратной чемпионкой мира (2016, 2017). Также она дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).