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Сегодня, 23:19

Виктория Синицина и Иван Скобрев выступили на шоу «Ледниковый период» под песню Филиппа Киркорова

Иван Шитик
Корреспондент
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Иван Скобрев и Виктория Синицина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина и заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев показали свой номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под композицию «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова.

Ранее пара выступала под композицию Владимира Вавилова «Ave Maria» в исполнении Джорджии Фуманти.

Виктория Синицина
Иван Скобрев
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