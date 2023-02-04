Виктория Синицина и Иван Скобрев выступили на шоу «Ледниковый период» под песню Филиппа Киркорова
Чемпионка Европы и мира, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина и заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по конькобежному спорту Иван Скобрев показали свой номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара выступила под композицию «Снег» в исполнении Филиппа Киркорова.
Ранее пара выступала под композицию Владимира Вавилова «Ave Maria» в исполнении Джорджии Фуманти.
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24 дек 2022 22:02
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24 дек 2022 21:58
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