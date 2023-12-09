Жулин признался, что ему нравится Shaman

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии певца Shaman (Ярослава Дронова) в шоу «Ледниковый период».

«Хороший исполнитель. Мне нравится. Пригласить можно, главное, чтобы «Ледниковый период» был. Когда он будет, тогда и обсудим. Будет ли «Ледниковый период» в следующем сезоне — это вопрос всегда открытый. Как Константин Львович решит. Мне кажется, это смотрибельная история. И во времена не самые спокойные люди с удовольствием смотрят эту передачу. Может все вернется в следующем сезоне», — сказал Жулин «СЭ».

12 апреля продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух заявил о приостановке проекта.