Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 11:31

Жулин признался, что ему нравится Shaman

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Shaman.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин ответил на вопрос «СЭ» о возможном участии певца Shaman (Ярослава Дронова) в шоу «Ледниковый период».

«Хороший исполнитель. Мне нравится. Пригласить можно, главное, чтобы «Ледниковый период» был. Когда он будет, тогда и обсудим. Будет ли «Ледниковый период» в следующем сезоне — это вопрос всегда открытый. Как Константин Львович решит. Мне кажется, это смотрибельная история. И во времена не самые спокойные люди с удовольствием смотрят эту передачу. Может все вернется в следующем сезоне», — сказал Жулин «СЭ».

12 апреля продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух заявил о приостановке проекта.

Александр Жулин
4
0
Читайте также
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Ягудин — о резком уходе Милохина и поиске партнера для Медведевой
Авербух: уход Милохина, лишний вес фигуристов и что с Валиевой
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мамун о «Ледниковом периоде»: «Встаю на коньки, но только для себя»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости