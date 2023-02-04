Алла Михеева и Иван Букин показали номер на шоу «Ледниковый период» под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»
Актриса и телеведущая Алла Михеева и призер чемпионатов Европы Иван Букин показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».
Пара выступила под композиции «Epilogue» и «Audition» в исполнении Джастина Гурвича и Эммы Стоун из голливудского фильма «Ла-Ла Ленд».
Напомним, что для всех артистов «Ледниковый период-2022» — это повторение предыдущего опыта фигурного катания. Алла Михеева каталась с Максимом Марининым восемь лет назад.
Новости
24 дек 2022 22:02
2
24 дек 2022 21:58
3
24 дек 2022 13:15
4