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Сегодня, 22:51

Алла Михеева и Иван Букин показали номер на шоу «Ледниковый период» под музыку из фильма «Ла-Ла Ленд»

Иван Шитик
Корреспондент
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Алла Михеева — Иван Букин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актриса и телеведущая Алла Михеева и призер чемпионатов Европы Иван Букин показали новый номер на шоу Первого канала «Ледниковый период».

Пара выступила под композиции «Epilogue» и «Audition» в исполнении Джастина Гурвича и Эммы Стоун из голливудского фильма «Ла-Ла Ленд».

Напомним, что для всех артистов «Ледниковый период-2022» — это повторение предыдущего опыта фигурного катания. Алла Михеева каталась с Максимом Марининым восемь лет назад.

Иван Букин
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