Фигурное катание
Ледниковый период
Новости
Статьи Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание
Ледниковый период

Сегодня, 12:30

Федотов сравнил Медведеву и Волосожар в качестве партнерш

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгения Медведева и Федор Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Актер Федор Федотов, заменивший в проекте «Ледниковый период» блогера Даню Милохина в качестве партнера Евгении Медведевой, рассказал о работе с олимпийской чемпионкой Татьяной Волосожар и двукратной чемпионкой мира.

— В прошлом году вы выступали с Татьяной Волосожар, а в этом году — с Женей Медведевой. Таня — парница, Женя — одиночница. В работе с ними наблюдалась какая-то разница?

— Наверное, да, просто мне как непрофессионалу сложнее об этом судить. Конечно, у меня были совсем разные партнерши. Я старался быть максимально полезным и той и другой. Они прекрасны — профессионалы, чемпионы в своем деле. Сравнивать их неправильно.

В прошлом году Федотов стал победителем шоу «Ледниковый период» в паре с Волосожар.

Федор Федотов и&nbsp;Евгения Медведева. «Еще не раз выйдем с Медведевой на лед». Федотов — о работе с Евгенией

Евгения Медведева
1
0
Читайте также
Мужа Липницкой мобилизовали. Олимпийская чемпионка осталась одна с ребенком
Главный соперник Большунова страдает от странной травмы. Восстановиться ему помогает красотка американка
Сообщается о ликвидации одного из расстрелявших российских военнопленных в Макеевке
Вован и Лексус поговорили с Дудой о ракетном инциденте от имени Макрона
В Twitter раскритиковали Зеленского за слова о Запорожской АЭС
Что происходит с реками в Ингушетии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федотов рассказал, выступят ли они еще с Медведевой в паре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости